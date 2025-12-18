Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Avrupa şampiyonu milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu:

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli badmintoncu Zehra Erdem, düzenlenecek turnuvalardan başarıyla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:21
        Avrupa şampiyonu milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu:
        Badmintona 9 yaşında başlayan 24 yaşındaki Zehra, 13 yıldır milli takımda ter döküyor. Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunan Zehra, gelecek yıl düzenlenecek başta Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift idman yapan Zehra Erdem, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

        Erzincan'da yaşadığını evinin spor salonuna yakın olduğunu, bu sayede badminton ile tanıştığını belirten Zehra, "Arkadaşlarım badmintona gidiyordu. Daha önce hiç bu sporu görmemiş ve duymamıştım, onlar giderken izlemeye gittiğimde antrenmanda topun gidiş gelişi o kadar hoşuma gitti ki 'Bende başlamak istiyorum.' dedim ve aileme söyledim. Başladım, bir daha bırakamadım." ifadelerini kullandı.

        Hedeflerini anlatan Zehra, şunları söyledi:

        "Asıl hedefim 2028 ve 2032 olimpiyatları. Henüz genç ve bu spor için yüksek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden 2028 hedefim olmazsa 2032 için hazırlanmaya devam edeceğim. 2025 yılını çok güzel kapattım. Benim için çok güzeldi, performansımın geliştiğini fark ediyorum, bunu korta yansıtabiliyorum. Bu yüzden 2028 için ümitliyim. 2028 olmazsa zaten 2032 için çok dinamik olduğumu düşünüyorum. Bu süreci çok iyi değerlendirip en iyi şekilde 2032'ye hazırlanacağım."

        - "Gelecek yıl derecemiz olacağına, hatta final oynayacağımıza inanıyorum"

        Yılın son kampını Kastamonu'da yaptıklarını dile getiren Zehra, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Gelecek yıl yapılacak organizasyonlar için çalışma yaptığına işaret eden milli sporcu, "Özellikle gelecek yılki Avrupa Şampiyonası, hedef turnuvamız. 2024 yılında yapılan kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladık, kıl payı yenildik Fransa'ya. Bu sefer böyle olmayacağını, daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kadın takımı olarak çok güçlüyüz, dinamiğiz. Gelecek yıl derecemiz olacağına hatta final oynayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

