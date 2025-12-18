Avrupa şampiyonu milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu:

BİLAL KAHYAOĞLU - Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli badmintoncu Zehra Erdem, düzenlenecek turnuvalardan başarıyla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Badmintona 9 yaşında başlayan 24 yaşındaki Zehra, 13 yıldır milli takımda ter döküyor. Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunan Zehra, gelecek yıl düzenlenecek başta Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift idman yapan Zehra Erdem, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Erzincan'da yaşadığını evinin spor salonuna yakın olduğunu, bu sayede badminton ile tanıştığını belirten Zehra, "Arkadaşlarım badmintona gidiyordu. Daha önce hiç bu sporu görmemiş ve duymamıştım, onlar giderken izlemeye gittiğimde antrenmanda topun gidiş gelişi o kadar hoşuma gitti ki 'Bende başlamak istiyorum.' dedim ve aileme söyledim. Başladım, bir daha bırakamadım." ifadelerini kullandı.

Hedeflerini anlatan Zehra, şunları söyledi: