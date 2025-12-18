Habertürk
        Kastamonu'da ekiplerin kış mesaisi başladı

        Kastamonu'da ekiplerin kış mesaisi başladı

        Kastamonu'da İl Özel İdare ekiplerinin kış mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:16
        Kastamonu'da İl Özel İdare ekiplerinin kış mesaisi başladı.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladığı bildirildi.

        2025-2026 kış sezonunun ilk yol açma çalışmalarının başladığına işaret edilen açıklamada, "Ekiplerimiz, il genelinde 9 bin 844 kilometre yol ağına sahip toplam 1035 köy yolunda yol açma çalışmaları yürütecek. Geçen kış ekipler 34 bin 761 kilometre yol açtı. Buna göre, her köy yolu 3 kereden fazla açıldı. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için en zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olacak." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, vatandaşların araçlarında mutlaka kış lastiği kullanmaları, zincir, çeki demiri ve çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmaları, yola çıkmadan önce de mutlaka yol durumu hakkında bilgi sahibi olmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

