Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Küre Kaymakamı Hasan Çakır, göreve başlamasının ardından geçen üç aylık sürede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Çakır, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Amacımız kamu hizmetlerinin sahada karşılık bulmasını sağlamak. Köylerimizde, pazarlarda ve kurumlarımızda yaptığımız ziyaretlerle ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, kurumlarımızla koordinasyon içinde çözüm sürecini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ziyaret

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçe Emniyet Amiri Hasan Hüseyin Kara'ya nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında, ilçede hizmete sunulan yeni spor tesisleri detaylı şekilde tanıtılarak, gençlere, çocuklara ve tüm vatandaşlara yönelik planlanan sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

İlçede sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak etkinliklere İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı için davette bulunuldu.