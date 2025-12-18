Habertürk
Habertürk
        Taşköprü'de MYO öğrencilerine ilçenin tarihi anlatıldı

        Taşköprü'de MYO öğrencilerine ilçenin tarihi anlatıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrenim gören öğrencilere ilçenin tarihi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:36
        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrenim gören öğrencilere ilçenin tarihi anlatıldı.

        MYO'nun toplantı salonunda düzenlenen programda Taşköprü Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Lütfi Gültekin, ilçenin tarihi ile ilgili sunum yaptı.

        Öğrencilerle bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise fikir ve düşüncelerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Gençlerin görüşlerinin, ilçenin geleceğine yön vermede önemli bir rehber olduğunu ifade eden Arslan, öğrencilerin taleplerini ve fikirlerini dinledi.

        Kadim bir şehir olan Taşköprü’nün sahip olduğu değerlerin gençler tarafından tanınmasının önemine dikkati çeken Arslan, bu tür buluşmaların öğrencilerle bağları güçlendirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

