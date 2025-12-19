Kastamonu'da lise öğrencilerine yönelik gastronomi farkındalık etkinliği düzenlendi

Etkinliğe 10 Aralık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 10. sınıf öğrencileri ile okulun müdür yardımcısı Ali Kutucu, yiyecek içecek hizmetleri öğretmenleri Eray Akman ve Fatma Nedret Küçükoğlu, İngilizce öğretmeni Filiz Ulusoy da katıldı.

Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Müdürü Prof. Dr. Tolga Ulusoy, gazetecilere, lise-üniversite iş birliklerinin mesleki yönlendirme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, erken yaşta kariyer farkındalığı kazanan öğrencilerin meslek seçiminde daha bilinçli adımlar attığını vurguladı.

