Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da lise öğrencilerine yönelik gastronomi farkındalık etkinliği düzenlendi

        Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu (MYO), gastronomi alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine yönelik uygulamalı etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da lise öğrencilerine yönelik gastronomi farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu (MYO), gastronomi alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine yönelik uygulamalı etkinlik düzenledi.

        "Gastronomi Kariyer Farkındalığı Genç Şef Workshopu" kapsamında lise öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıma ve uygulamalı mutfak deneyimi yaşama imkanı buldu.

        Programda Daday MYO Aşçılık Programı tanıtılarak, öğrencilere mesleki eğitim süreci, uygulama ağırlıklı ders yapısı ve mezuniyet sonrası iş olanakları hakkında bilgi verildi.

        Tanıtımın ardından öğrenciler, yüksekokulun uygulama mutfağında düzenlenen pasta atölye çalışmasına katıldı.

        Deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrenciler, üniversite düzeyinde mutfak pratiği yaparak mesleki becerilerini geliştirdi.

        Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Müdürü Prof. Dr. Tolga Ulusoy, gazetecilere, lise-üniversite iş birliklerinin mesleki yönlendirme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, erken yaşta kariyer farkındalığı kazanan öğrencilerin meslek seçiminde daha bilinçli adımlar attığını vurguladı.

        Ulusoy, bu tür uygulamalı çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

        Etkinliğe 10 Aralık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 10. sınıf öğrencileri ile okulun müdür yardımcısı Ali Kutucu, yiyecek içecek hizmetleri öğretmenleri Eray Akman ve Fatma Nedret Küçükoğlu, İngilizce öğretmeni Filiz Ulusoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor
        Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor
        Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden kick boksta dünya şampiyonu milli spo...
        Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden kick boksta dünya şampiyonu milli spo...
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Taşköprü'de MYO öğrencilerine ilçenin tarihi anlatıldı
        Taşköprü'de MYO öğrencilerine ilçenin tarihi anlatıldı
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Taşköprü'de sıcak asfalt çalışması başladı
        Taşköprü'de sıcak asfalt çalışması başladı