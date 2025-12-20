Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kızakla kaymak isteyenler sezonu açtı

        Giriş: 20.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:07
        
        

        İstanbul, Ankara ve Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçileri ağırlayan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

        Kayak merkezinde kızak pisti ile acemi pisti, ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

        Bölgeye gelenlerden Yiğit Efe Hastaoğlu, AA muhabirine, Ilgaz'ın çok güzel manzarası olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla Ilgaz'a geldim. Kar yağdığını duyunca eğlenmeye geldik. Kızağa biniyoruz, çok eğlenceli. Burada teleferiğe bindik, ATV ile gezdik, değişik aktiviteler yaptık. Güzel ve eğlenceli oldu." dedi.

        Ensar Karakaya ise Ilgaz'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Kar yağdığını ve acemi pistinin açıldığını duyunca hemen geldik, çok eğlenceli." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

