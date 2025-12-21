Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.