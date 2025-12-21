Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:59
        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

