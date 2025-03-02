Kastamonu'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Akif K. idaresindeki 37 FC 830 plakalı minibüs, Kastamonu Doğu Çevre yolu Örencik köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet Akif K. ile Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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