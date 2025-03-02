Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kastamonu'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif K. idaresindeki 37 FC 830 plakalı minibüs, Kastamonu Doğu Çevre yolu Örencik köyü mevkisinde ​​​​yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü Mehmet Akif K. ile Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        İş insanına bıçaklı saldırı girişimi! Dubalı savunma
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "kar kaplanları" zorlu mesaisini sahura kadar sürdürüyor
        Kastamonu'da "kar kaplanları" zorlu mesaisini sahura kadar sürdürüyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
        Kastamonu'nun karla buluşan ahşap evleri havadan görüntülendi
        Kastamonu'nun karla buluşan ahşap evleri havadan görüntülendi
        Kastamonu'da aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı
        Kastamonu'da aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, orucunu vatandaşlarla iftar sofrasında aç...
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, orucunu vatandaşlarla iftar sofrasında aç...
        Kışın sıcak, yazın serin tutan Kastamonu fanilası yüzyıllardır üretiliyor
        Kışın sıcak, yazın serin tutan Kastamonu fanilası yüzyıllardır üretiliyor