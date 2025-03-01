Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, orucunu vatandaşlarla iftar sofrasında açtı

–Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, orucunu iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte açtı.

Taşköprü Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrası ramazan ayı boyunca açık olacak.

Başkan Arslan, birlik beraberlikle ramazanın bereketinin artığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek aynı sofrada orucumuzu açmanın huzurunu yaşadık. Soğuk havaya rağmen iftar soframızın kapılarını bizlere açan Ahmet ve Nurettin Çokçapan'a ve katkılarıyla dayanışma ruhunu büyüten tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."