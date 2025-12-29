Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı

        Kastamonu'da inşası tamamlanan 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:25 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da inşası tamamlanan 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Sağlık Bakanlığı tarafından 650 milyon liraya ihalesi yapılan 57 bin 448 metrekare kapalı alana sahip hastanede çalışmalar tamamlandı.

        Son teknolojinin kullanıldığı hastane sismik izolatör sistemiyle depreme karşı dayanıklı olarak inşa edildi.

        Hastanenin hasta kabulüne başlaması nedeniyle AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile beraberindeki heyet, hastane personeli ve hastaları ziyaret etti. Başhekim Davut Döner, heyete hastaneyle ilgili bilgi verdi.

        Milletvekili Ekmekci, gazetecilere, bugün heyecanlı ve gururlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Ekmekci, "Bu noktada emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Tabii ki başta bizi bu hizmete kavuşturan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemiz tam kapasiteyle 250 yataklı ve her türlü donanıma sahip, çok özel ve yetkin bir hastane." dedi.

        Hastanenin son teknolojiyle yapıldığına dikkati çeken Ekmekci, "Son sistem bir hastane. Her türlü teçhizat, tedavi anlamında her türlü özelliğin kullanıldığı bir hastane. Depreme dayanıklı yapılmış modern bir tesis. Yeni yılın artık arifesindeyiz. Kastamonu'ya çok güzel bir hediye de olmuş oldu. Ama şunu da söyleyelim ki 2026 yılında da sağlıkta açılışımız birbiri ardına devam edecek. Bu konudaki çalışmalarımızı el birliğiyle, istişareyle imece ile yürütüyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise hastanenin yapılmasında ciddi bir emeğin olduğunu ifade ederek, "Hastane, inşaatında deprem izolatörleri ile başlayıp güvenlik ön plana taşınan, yine kullanım açısından da engelli uygulamalarına son derece riayet edilerek engelliler için de erişebilirlik sınırlarını sağlayarak yapılmış bir hastane. Yine tıbbi donanım açısından da yürüme robotuyla, havuzlarıyla, teknik kapasitesiyle de günümüz modern tıbbının ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde barındıran bir hastane. Yine ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp poliklinikleri ile kupa, akupunktur, sülük tedavisi, ozon terapisi gibi tamamlayıcı geleneksel tıp uygulamalarını da barındıran komple bir rehabilitasyon hastanesi oldu. Kastamonu'muza ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise AK Parti iktidarının en önemli eserlerinden birinin daha hizmete girdiğini söyledi.

        Bundan onur duyduklarını kaydeden Sevgilioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğiyle, Kastamonu sağlıkta, bölgede cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın burayı kullandıklarına, bu konforu yaşadıklarına hepimiz şahit oluyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da UMKE ekipleri kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hastalar için...
        Kastamonu'da UMKE ekipleri kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hastalar için...
        Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksakl...
        Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksakl...
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da 8 ilçede eğitime 1 gün ara
        Kastamonu'da 8 ilçede eğitime 1 gün ara
        Karda mahsur kalan ambulansı iş makinesiyle çekerek hastaya ulaştırdılar
        Karda mahsur kalan ambulansı iş makinesiyle çekerek hastaya ulaştırdılar
        Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyl...
        Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyl...