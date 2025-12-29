Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor

İlçe merkezinde de ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan, Devrekani ve Bozkurt ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

