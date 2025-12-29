Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan, Devrekani ve Bozkurt ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:10 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan, Devrekani ve Bozkurt ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

        Cide'nin Gideros mevkisinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

        Kar kalınlığının 80 santimetreye yaklaştığı Devrekani ilçesinde ise ulaşım güçlükle sürdürülüyor.

        Valilik kararıyla Devrekani-Çatalzeytin kara yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

        İlçe merkezinde de ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Bozkurt-Kastamonu kara yolunda da mahsur kalan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da 8 ilçede eğitime 1 gün ara
        Kastamonu'da 8 ilçede eğitime 1 gün ara
        Karda mahsur kalan ambulansı iş makinesiyle çekerek hastaya ulaştırdılar
        Karda mahsur kalan ambulansı iş makinesiyle çekerek hastaya ulaştırdılar
        Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyl...
        Kastamonu'da sanayi esnafı yaptıkları kardan adamın gövdesini iş makinesiyl...
        Kastamonu Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Kastamonu Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara y...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin kara y...