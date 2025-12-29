Kastamonu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 11 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Ağlı, Araç, Azdavay, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, İhsangazi, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildi.

Abana, Bozkurt, Cide, Doğanyurt ve İnebolu'da ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

Açıklamanın devamında, genel eğitim-öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada ise kent merkezinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.