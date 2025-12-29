Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 11 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 11 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Ağlı, Araç, Azdavay, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, İhsangazi, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildi.

        Abana, Bozkurt, Cide, Doğanyurt ve İnebolu'da ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

        Açıklamanın devamında, genel eğitim-öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Daha önce yapılan açıklamada ise kent merkezinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdem Timur'a tutuklama talep edildi
        Erdem Timur'a tutuklama talep edildi
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasak...
        Kastamonu'da kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasak...
        Kastamonu'da kar sebebiyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Kastamonu'da kar sebebiyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Kastamonu'da UMKE ekipleri kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hastalar için...
        Kastamonu'da UMKE ekipleri kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hastalar için...
        Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksakl...
        Kastamonu'da heyelan ve kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ulaşımda aksakl...
        Kastamonu'da eğitime kar engeli
        Kastamonu'da eğitime kar engeli