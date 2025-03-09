Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personellerinden kadın pazarcılara ziyaret

Kadın Günü nedeniyle ilçede kurulan pazar yerini ziyaret eden ekip, tezgahlarının başındaki kadınlarla sohbet etti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelleri, pazarda tezgahları başında satış yapan kadınları ziyaret etti.

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