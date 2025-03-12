Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

"Kastamonu'da Gençler Akif'in İzinde" programı kapsamında Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Araştırmacı Yazar Hamdi Nalbant tarafından öğrencilere İstiklal Marşı'nın yazım süreci anlatıldı.

Programda, İstiklal Marşı'nın Açıksöz gazetesinde yayınlanan orijinal nüshası da gençlere gösterildi.

Nalbant, programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul'dan Ankara'ya geliş sürecine değinerek diğer şehirlerde verdiği vaazlardan bahsetti.

Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu günlerini de gençlere anlatan Nalbant, "İstiklal Şairimiz, vaaz için gittiği diğer şehirlerde birkaç gün kalırken Kastamonu'da yaklaşık 2,5 ay kaldı. Bu husus hem Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki önemini hem de Akif nezdindeki değerini göstermektedir. Akif, Kastamonu'ya önem verdiği gibi Milli Mücadele'nin basın bayraktarlarından olan Açıksöz gazetesine de özel önem vermiştir. Bu kapsamda Akif, ilimizde olduğu süre içerisinde sık sık gazetenin idarehanesini ziyaret etmiş ve orada sohbetler yapmıştır. Yine o dönemde Açıksöz'de yayınlanan yedi şiiri bulunmaktadır." diye konuştu.

Nalbant, Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camisi'ndeki vaazında Anadolu'da halkın Milli Mücadele'yi desteklemesi konusunda büyük yankı uyandırdığını vurguladı.

Öğrenciler, program sonunda İstiklal Marşı'nın yayınlandığı Açıksöz ve Sebilürreşad nüshalarını inceledi.