Hanönü'de 1500 kişilik iftar verildi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 1500 kişiye iftar verildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 1500 kişiye iftar verildi.
Hanönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren bir maden işletmesi işbirliği ile düzenlenen iftar programında çocuklar içinde pazaryerinde oyun parkurları kuruldu. Animasyon gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunları, sırık adam ve maskotlar ile eğlence devam etti.
Düzenlenen programa Kastamonu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Emre Şahin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Boyabat Belediye Başkanı Mehmet Kara, maden işletmesi Genel Müdürü Serdar Volkan ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, yapmış olduğu açıklamada, "Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı ramazan diliyorum. Birliğimiz daim olsun." dedi.
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