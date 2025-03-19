Tosyalı çiftçilere zirai don uyarısı
Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.
Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.
İncirkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşük hava sıcaklığının önlem alınmaması halinde meyve ağaçlarına zarar verebileceğini söyledi.
Zirai don olayının sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda ortaya çıktığını hatırlatan İncirkuş, şunları kaydetti :
"Son zamanlarda Tosya'da yaşanan erken bahar nedeniyle bazı ağaçlar vaktinden önce çiçek açtı. Uzmanlar tarafından önümüzdeki günlerde don olayının yaşanacağı belirtilmektedir. Meyvelerin sağlıklı büyümesini etkileyebilecek olan zirai don, aynı zamanda ağacın gövdesine ve meyvesine kalıcı zararlar verebilmektedir. Erken ve geç saatler ile gece boyunca yaşanılabilecek don olayına karşı üreticilerimizin gerekli önlemleri alması gerekmektedir."
İncirkuş, tarım sektöründe zirai donun etkilerini azaltmak için, bölgelere ve tarım ürününün cinsine göre çeşitli önlemler alındığını anımsatarak, çiftçilerin konuyla ilgili kurumlarında bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.
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