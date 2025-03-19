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        Tosyalı çiftçilere zirai don uyarısı

        Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:04
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        Tosyalı çiftçilere zirai don uyarısı
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        Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, çiftçilere zirai don uyarısında bulundu.

        İncirkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşük hava sıcaklığının önlem alınmaması halinde meyve ağaçlarına zarar verebileceğini söyledi.

        Zirai don olayının sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda ortaya çıktığını hatırlatan İncirkuş, şunları kaydetti :

        "Son zamanlarda Tosya'da yaşanan erken bahar nedeniyle bazı ağaçlar vaktinden önce çiçek açtı. Uzmanlar tarafından önümüzdeki günlerde don olayının yaşanacağı belirtilmektedir. Meyvelerin sağlıklı büyümesini etkileyebilecek olan zirai don, aynı zamanda ağacın gövdesine ve meyvesine kalıcı zararlar verebilmektedir. Erken ve geç saatler ile gece boyunca yaşanılabilecek don olayına karşı üreticilerimizin gerekli önlemleri alması gerekmektedir."

        İncirkuş, tarım sektöründe zirai donun etkilerini azaltmak için, bölgelere ve tarım ürününün cinsine göre çeşitli önlemler alındığını anımsatarak, çiftçilerin konuyla ilgili kurumlarında bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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