Cide Devlet Hastanesi Evde Sağlık ve Yaşam Ekibi gazileri ziyaret etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Devlet Hastanesi Evde Sağlık ve Yaşam Ekibi tarafından ilçedeki gaziler ziyaret edildi.

Cide Devlet Hastanesi Başhekimi Burcu Sökmen ile İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Güllü ziyaret ettikleri gazilerle sohbet etti.

Sökmen, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, gazilere minnet ve şükranlarını ileterek,

"Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi asla unutmayacağız. Onların cesareti ve fedakarlıkları, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.