Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanları için kedi evlerine mama bırakıyor

Taşköprü Belediyesi Veteriner Hekim Selim Demircioğlu, kedi evlerini her gün kontrol ettiklerini belirterek, bu evlere bırakılan mamalar sayesinde sokak hayvanlarının güvenli bir şekilde beslendiğini söyledi.

Belediye Veteriner Hekimi koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen kedi evlerine düzenli olarak mama bırakılıyor

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