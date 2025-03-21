Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanları için kedi evlerine mama bırakıyor
Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarındaki kedi evlerine mama bırakılıyor.
Taşköprü Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarındaki kedi evlerine mama bırakılıyor.
Belediye Veteriner Hekimi koordinesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen kedi evlerine düzenli olarak mama bırakılıyor
Taşköprü Belediyesi Veteriner Hekim Selim Demircioğlu, kedi evlerini her gün kontrol ettiklerini belirterek, bu evlere bırakılan mamalar sayesinde sokak hayvanlarının güvenli bir şekilde beslendiğini söyledi.
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