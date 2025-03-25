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        Doğanyurt'ta iftar programı düzenlendi

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:25
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        Doğanyurt'ta iftar programı düzenlendi
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        İlçe merkezine en uzak köy olan Baldıran köyünde düzenlenen iftar programına katılan İlçe Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, köylülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Göksün, İl Genel Meclis Üyesi Tuncay Yılmazer ve vatandaşlar katıldı.

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