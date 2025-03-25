Doğanyurt'ta iftar programı düzenlendi

İlçe merkezine en uzak köy olan Baldıran köyünde düzenlenen iftar programına katılan İlçe Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, köylülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.