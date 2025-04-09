Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.

Evin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan itfaiye ekipleri bir ceset buldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta yer alan Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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