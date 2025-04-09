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        Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu

        Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:53
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        Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu
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        Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta yer alan Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Evin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan itfaiye ekipleri bir ceset buldu.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

        Cesedin kimliğini belirleme çalışmaları ile olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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