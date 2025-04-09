Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu
Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.
Kastamonu'da yanan evde bir ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta yer alan Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Evin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının söndürülmesinin ardından içeride inceleme yapan itfaiye ekipleri bir ceset buldu.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.
Cesedin kimliğini belirleme çalışmaları ile olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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