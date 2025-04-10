Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı Kastamonu'da kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Etkinlik, konuşmalar ve tebriklerin ardından sona erdi.

İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.