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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı Kastamonu'da kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla Kastamonu'nun Hanönü veCide ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:47
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı Kastamonu'da kutlandı
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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla Kastamonu'nun Hanönü veCide ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Kastamonu’nun Hanönü İlçesinde "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" kutlama programı düzenlendi.

        Hanönü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

        - Cide

        Cide'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama gerçekleştirildi.

        Cide Belediyesi önünde düzenlenen programa, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Kazancı, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, ilçe protokolü, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Etkinlik, konuşmalar ve tebriklerin ardından sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
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