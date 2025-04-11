Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Çalışmada, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan S.Z. ile "silahlı yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.D. yakalandı.

Kastamonu'da "kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından 15 ve 10 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

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