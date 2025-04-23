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        Üsküplü öğrenciler Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti

        Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu heyeti, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:19
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        Üsküplü öğrenciler Kastamonu Valisi Dallı'yı ziyaret etti
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        Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu heyeti, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen gezi programı kapsamında şehre gelen okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan heyeti kabul eden Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Dallı, heyetin ziyaret tarihinin de son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Sizlerin ziyaretlerinizle bu kutlamaya ayrı bir anlam kattığınızı ifade etmek istiyorum. Sizleri Kastamonu'da misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu tarihimiz, aynı zamanda Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara hediye edilmiş. Dolayısıyla sizin gelişiniz bu açıdan da kıymetli bizim için. Tefeyyüz İlköğretim Okulu, çok değerli bir okulumuz. Sizlere hem eğitim hem mesleki hayatınızda başarılar diliyorum."

        Tefeyyüz İlköğretim Okulu Müdürü Selahaddin Zekir ise Kastamonu'yu ikinci kez ziyaret ettiklerini anlatarak, "Bu ziyaretler sayesinde Üsküp ve Kastamonu arasında çok güzel bir bağ kurduk. Çocuklarımız burayı çok sevdiler ve bağlandılar. Bu güzel bağın artık hiçbir zaman kopmayacağını düşünüyor, değerli zamanlarını bize ayıran Valimize, İl Mili Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz." diye konuştu

        Dallı, Üsküp heyetine Kastamonu'nun tarihinden bahsederek şehrin kültürel ve doğal güzelliklerini de tanıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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