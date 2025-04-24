Kastamonu'dan İstanbul'a 2 araç ile 6 AFAD personeli görevlendirildi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, 2 araç ile 6 personel kente gönderildi.

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