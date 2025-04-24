Kastamonu'dan İstanbul'a 2 araç ile 6 AFAD personeli görevlendirildi
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, 2 araç ile 6 personel kente gönderildi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, 2 araç ile 6 personel kente gönderildi.
İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedilen deprem nedeniyle bölgede yürütülen çalışmalara destek veren Kastamonu AFAD Arama Kurtarma Ekibi, Silivri bölgesinde saha incelemelerine katılıyor.
Ekip, vatandaşların deprem konusunda bilgilendirilmesine yönelik sürdürülen faaliyetlerde de görev alıyor.
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