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        Paralimpik Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

        Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:46
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        Paralimpik Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
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        Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 15 Nisan'da başlayan kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Efemgil, AA muhabirine, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da girdikleri kampı tamamladıklarını söyledi.

        Hazırlık sürecinin güzel geçtiğini belirten Efemgil, "Partner sporcularımızla birlikte 34 kişi kamp yaptık. 13 sporcumuz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Diğer sporcularımız da partner sporcu olarak şampiyonaya katılacak olan sporcuların hazırlanmasına katkı sağladı. Çalışmalar oldukça güzel geçti. Sakatlıktan yeni çıkmış sporcularımız var ama biz şampiyonadan güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sporcularından memnun olduğunu anlatan Efemgil, "Aldığımız sonuçlarla ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

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