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        Tosya'da özel gereksinimli öğrenciler sergi açtı

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:33
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        Tosya'da özel gereksinimli öğrenciler sergi açtı
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        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Engelliler Haftası dolayısıyla Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Mithat Boyner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler tarafından Tosya Millet Kıraathanesi’nde yıl sonu sergisi açıldı.

        Serginin açılış kurdelesi, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

        Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Uskan tarafından sergilenen el sanatları ve resimler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Vatandaşlardan da ilgi gören sergi gün boyu ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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