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        Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin "Yurt İçinden Sanat" sergisi açıldı

        Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:31
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        Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin "Yurt İçinden Sanat" sergisi açıldı
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        Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

        "Yurt İçinden Sanat" başlığıyla Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Bakanlığın Eğitim Yönetim Sistemi kapsamında yurtlarda yıl boyunca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde yapılan bez bebeklerden taş baskıya, geri dönüşüm ürünlerinden süs eşyalarına, boncuk takılardan resimlere kadar çok sayıda eser yer aldı.

        Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, gazetecilere, sergide öğrenciler tarafından hazırlanan çok güzel eserlerin yer aldığını söyledi.

        Bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Kılınç, "Eğitim öğretim denilince sadece kitaplardaki bilgiyi öğrenmeyi anlamak, eğitim öğretimi eksik anlamak olur. Eğitim öğretim, aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimi ve yeteneklerini ön plana çıkartıp geliştirebilecekleri bir mecra olarak anlaşılmalıdır. Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar onların bireysel gelişimine katkı sunmaktadır. Bu çalışmaları çok yerinde buluyorum. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise yurtların artık sadece barınma alanı olmadığını, gençlerin kendini keşfettiği, yeteneklerini geliştirdiği, hayallerine yön verdiği birer gelişim merkezi haline geldiğini kaydetti.

        Resim Öğretmeni Gizem Yılmaz da çok güzel çalışmalar yapıldığını dile getirerek, "Bu yaptığımız ikinci sergimiz. Öğrencilerimizle yağlı boya, akrilik boya tablolar, rölyef ve alçı çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize resmi sevdirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Öğrencilerden Zeynep Köse ise sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirerek, "KYK yurtlarında kalıyorum. Resmi amatör şekilde yapıyordum ama ilk kez yurtta kursa katıldım. Resim çizmeyi çok seviyorum, buradaki olanaklar sayesinde her zaman resim çizebiliyorum. Amatör olarak yapıyordum ama yurtlardaki kurslar sayesinde profesyonel olarak yapabileceğime dair içimde umut oluştu." ifadelerini kullandı.

        Açılışa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, STK temsilcileri ve siyasiler katıldı.

        Sergi, yarın akşama kadar sanatseverlerce gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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