Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

Tosya Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen serginin açılış kurdelesi, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Toğrul, sergilenen el emeği göz nuru ürünler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra katılımcılar stantları gezdi. Sergi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada,” Bugün Tosya’dayız, halk eğitim merkezimizin düzenlemiş olduğu yıl sonu sergisine geldik. Kursiyerlerimizin yaptığı birbirinden güzel ürünleri inceledik. Ben hem kursiyerlerimize hem usta öğreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yöresel sanatlarımızı, eskiden gelen kültürümüzü en güzel şekilde yansıtmışlar ve geleceğe taşıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. “ ifadelerini kullandı.