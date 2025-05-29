Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı

        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri defileyle sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri defileyle sergiledi.

        Şehit Uğur Yıldız İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gökçen Demir Köktürk rehberliğinde "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesini hayata geçirdi.

        Proje kapsamında çok sayıda çevreci etkinlik yapan sınıf, son olarak atıl durumdaki şişe kapağı, eski gazete, düğme, poşet, plastik tabak, kumaş parçası ve kutulardan çeşitli elbiseler tasarladı.

        Öğrenciler, hazırladıkları kıyafetleri Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün destekleriyle Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen defilede beğeniye sundu.

        Sınıf Öğretmeni Köktürk, AA muhabirine, çok güzel bir defile olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında çocuklarla bir sürü etkinlik yaptıklarını anlatan Köktürk, "Yaprak ve bitkiler topladık. Yabancı ortaklarımızla internet üzerinden görüşürken onlara bu bitkileri tanıttık. Kedi, köpek ve kuş evleri yaptık. Bugün de son etkinliğimiz olan geri dönüşüm defilesini gerçekleştirdik." dedi.

        Defile hakkında bilgi veren Köktürk, "Bu defilede tamamen atık malzemelerden yapılan kıyafetler vardı. Tabakları boyadık, halı kaydırmazdan zırhlar yaptık, evlerdeki atıl zincirleri kullandık, kutulardan robotlar yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, sıfır atık projemize destek oldu. Sıfır atık konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdiler." diye konuştu.

        Köktürk, projenin öğrencilere çok şey kattığını dile getirerek, "Proje sonrasında kazanımlarımız çok oldu. Örneğin, sodasını içen bir öğrencimiz onu atmak yerine farklı şekilde değerlendirdi. Bulduğumuz bir kutuyu atmak yerine kedi evi, kuş evi olarak değerlendirdi. Biri yere çöp attığında onları uyarmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Cide ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi
        Cide ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu programı düzenlendi
        Hanönü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenl...
        Hanönü'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenl...
        Hanönü'de kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
        Hanönü'de kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi
        Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da ambulansla cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da ambulansla cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        İhsangazi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        İhsangazi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı