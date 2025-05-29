Kastamonu'da öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri kıyafetleri defileyle sergiledi.

Şehit Uğur Yıldız İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gökçen Demir Köktürk rehberliğinde "Doğa savaşçıları" uluslararası E-twinning projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında çok sayıda çevreci etkinlik yapan sınıf, son olarak atıl durumdaki şişe kapağı, eski gazete, düğme, poşet, plastik tabak, kumaş parçası ve kutulardan çeşitli elbiseler tasarladı.

Öğrenciler, hazırladıkları kıyafetleri Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün destekleriyle Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen defilede beğeniye sundu.

Sınıf Öğretmeni Köktürk, AA muhabirine, çok güzel bir defile olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çocuklarla bir sürü etkinlik yaptıklarını anlatan Köktürk, "Yaprak ve bitkiler topladık. Yabancı ortaklarımızla internet üzerinden görüşürken onlara bu bitkileri tanıttık. Kedi, köpek ve kuş evleri yaptık. Bugün de son etkinliğimiz olan geri dönüşüm defilesini gerçekleştirdik." dedi.

Defile hakkında bilgi veren Köktürk, "Bu defilede tamamen atık malzemelerden yapılan kıyafetler vardı. Tabakları boyadık, halı kaydırmazdan zırhlar yaptık, evlerdeki atıl zincirleri kullandık, kutulardan robotlar yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, sıfır atık projemize destek oldu. Sıfır atık konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdiler." diye konuştu.

Köktürk, projenin öğrencilere çok şey kattığını dile getirerek, "Proje sonrasında kazanımlarımız çok oldu. Örneğin, sodasını içen bir öğrencimiz onu atmak yerine farklı şekilde değerlendirdi. Bulduğumuz bir kutuyu atmak yerine kedi evi, kuş evi olarak değerlendirdi. Biri yere çöp attığında onları uyarmaya başladılar." ifadelerini kullandı.