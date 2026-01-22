Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:28
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında iki ikamette arama yapıldı.

        Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

