Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 119 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.



Kar yağışının ardından Abana'da 1, İnebolu ve Azdavay'da 21'er, Bozkurt'ta 13, Cide'de 8, Araç, Çatalzeytin, Daday ve Doğanyurt'ta 5'er, Devrekani'de 3, Küre'de 11 ve Şenpazar'da 4 olmak üzere 102 köy yolu ulaşıma kapandı.



Amasya'da da yüksek bölgelerinde yağan kar nedeniyle il genelinde 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.​​​







