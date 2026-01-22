Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 119 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 119 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

        Kar yağışının ardından Abana'da 1, İnebolu ve Azdavay'da 21'er, Bozkurt'ta 13, Cide'de 8, Araç, Çatalzeytin, Daday ve Doğanyurt'ta 5'er, Devrekani'de 3, Küre'de 11 ve Şenpazar'da 4 olmak üzere 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Amasya'da da yüksek bölgelerinde yağan kar nedeniyle il genelinde 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşuyor
        Trump, Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşuyor
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da yüzeyi buz tutan Kulaksızlar Barajı dron ile görüntülendi
        Kastamonu'da yüzeyi buz tutan Kulaksızlar Barajı dron ile görüntülendi
        Alev alev yanan konaktan geriye duvarları kaldı
        Alev alev yanan konaktan geriye duvarları kaldı
        Kastamonu'da kar sebebiyle 102 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da kar sebebiyle 102 köye ulaşım sağlanamıyor
        Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
        Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
        Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı
        Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı
        Kastamonu'da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü
        Kastamonu'da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü