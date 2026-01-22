Kastamonu'da yüzeyi buz tutan Kulaksızlar Barajı dron ile görüntülendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Kulaksızlar Barajı dron ile kaydedildi. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Kınık köyü mevkisindeki sulama barajının yüzeyi, ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Balıkçılığın da yapıldığı barajda oluşan kar yağışıyla bölge beyaz örtüyle kaplandı. Güzel görüntünün oluştuğu buzla kaplı baraj, dronla görüntülendi.

