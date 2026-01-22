Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da tarladan dönen çifti öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı kocayı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Giriş: 22.01.2026 - 13:32 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:32
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı kocayı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık N.A. ile öldürülen Sinan ve Kadriye Abak çiftinin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        N.A, duruşmadaki savunmasında, torununun üniversite eğitimi aldığını söyledi.

        Torununun bir süre komşusu Sinan Abak tarafından kent merkezine götürülüp getirildiğini belirten N.A, daha sonra Abak'ın torununa uyuşturucu ve uyku ilacı vererek kaçırdığını öğrendiğini anlattı.

        Olayın ardından torununu İstanbul'a gönderdiğini aktaran N.A, şunları kaydetti:

        "Ancak kaçırma olayından sonra tehdit ve takipler devam etti. Olay günü eşimle tarlaya gidiyorduk. Dar bir arazi yolunda Sinan ile karşılaştık. Traktörünün arkasında ot biçme makinesi vardı. Geri geri giderek geçmesi için yol verdim ancak ayırdığım yoldan geçmek yerine önümde durdu. Bana küfür ve tehditlerde bulunarak elini beline attı. Ardından silah sesi duydum. Bizi öldüreceğini düşündüm. Kendimi ve eşimi korumak amacıyla ateş ettim. Hedef almadım. Panik halinde olduğum için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olaydan sonra evime giderek 112'yi ve jandarmayı kendim aradım."

        Mahkeme heyeti, N.A.'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Taşköprü'nün Donalar köyünde geçen yıl 17 Mayıs'ta traktörle tarladan dönen Sinan ile eşi Kadriye Abak tabancayla öldürülmüş, olayın ardından teslim olan N.A. tutuklanmıştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

