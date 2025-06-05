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        İlkokul öğrencisinin mavi kapak kampanyası fiziksel engelli İsmail'e bayram hediyesi oldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da ilkokul öğrencisinin başlattığı mavi kapak kampanyayla alınan tekerlekli sandalye, özel gereksinimli bir bireye bayram öncesi hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:12
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        İlkokul öğrencisinin mavi kapak kampanyası fiziksel engelli İsmail'e bayram hediyesi oldu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da ilkokul öğrencisinin başlattığı mavi kapak kampanyayla alınan tekerlekli sandalye, özel gereksinimli bir bireye bayram öncesi hediye edildi.

        Orgeneral Atilla Ateş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Amine Nur Horuz, sınıfındaki bir arkadaşının ağabeyinin fiziksel engeli olmasından etkilenerek, mavi kapak toplama kampanyası başlatmaya karar verdi.

        Bu fikri babasıyla paylaşan Horuz, daha sonra babasıyla birlikte, öğretmeni ve okul müdürüyle konuştu. Okulda başlatılan bu kampanya sonucu toplanan mavi kapaklarla alınan tekerlekli sandalye bayram hediyesi olarak engelli bireye ulaştırılması için Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz'a teslim edildi.

        Boyraz da sandalyeyi Amine Nur'un bayram hediyesi olarak fiziksel ve zihinsel engelli 33 yaşındaki İsmail Salıcıoğlu'na verdi.

        Sandalyeyi alan İsmail Salıcıoğlu, tekerlekli sandalyesine binip annesi Saide Salıcıoğlu ile sokakta dolaştı.

        - "Diğer arkadaşlarım da bu projeyi destekledi"

        Amine Nur Horuz, AA muhabirine, babasının, öğretmeninin ve okul müdürünün kampanyaya çok sıcak baktığını söyledi.

        Okulun bir köşesine damacana koyduklarını anlatan Horuz, "Müdürümüz kampanyayı okula duyurdu. Diğer arkadaşlarım da bu projeyi destekledi. İçtiğimiz su şişelerinin kapaklarını buraya atmaya başladılar." dedi.

        Bir özel bireye katkı sundukları için çok mutlu olduğunu anlatan Horuz, şöyle devam etti:

        "Bir engelli arkadaşıma sandalye aldık. Yürümenin nasıl bir şey olduğunu anlayabilmesi için sandalye verdik. Bundan dolayı ben mutluyum. Engellilerin de bir arabası olsun, onlar da yürüyebilmenin nasıl bir his olduğunu anlayabilsinler, özgürce kendi başlarına dolaşabilsinler diye böyle bir kampanya başlattım."

        Orgeneral Atilla Ateş İlk ve Ortaokulu Müdürü Alaettin Özdemir ise okullarında 280 öğrenci olduğuna işaret ederek, "Akademik başarının yanında öğrencilerimize sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldırıyoruz. Kızımız, velisi ve öğretmeni bana projeden bahsettiğinde çok güzel bir proje olacağını düşündüm. Diğer öğrencilerimize duyurdum, tüm öğrencilerimiz katkı sundu." diye konuştu.

        - "Bizim gayemiz inanların gönlüne girip kalplerine dokunabilmek"

        Baba Abdullah Horuz da merkez Etyemez köyü Davutça Mahallesi'nde imam hatip olarak görev yaptığını belirterek, "Bu hizmeti yapmak bizim için onur. Kızım Amine Nur 'mavi kapak projesi yapalım' demesi benim de hoşuma gitti. Müdürümüz ve sınıf öğretmenimiz Yasemin hanıma ilettik. Bizim gayemiz insanların gönlüne girip kalplerine dokunabilmek. Bunu buradan başlayıp Kastamonu'nun her yerine yayarak mavi kapağın sadece mavi kapak olmadığını göstermek istiyoruz." dedi.

        Huriye Boyraz ise sandalyeyi bedensel engelli İsmail'e teslim ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Abdullah hocam beni aradığında biz çok mutlu olduk. Bir okulda bir kızımızın bunu düşünüp empati kurarak bunu yapması bizim için çok çok önemliydi. Bizim amacımız mavi kapaktan ziyade çocuklarımızın özel bireylere bakış açısı, davranışı ve empati kurması. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın acıyarak değil de ne yapabiliriz diye bakması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

        Anne Saide Salıcıoğlu da oğlunun yüzünü güldüren herkese teşekkür ederek, "Yardım eden çocuklara, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İsmail için çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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