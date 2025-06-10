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        Kastamonu'da 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:39
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        Kastamonu'da 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.M. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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