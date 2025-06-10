Kastamonu'da 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.M. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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