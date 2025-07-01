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        Kastamonu'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:13
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        Kastamonu'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Program kapsamında, İnebolu Liman Başkanı Kazım Alpay tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Alpay, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk deniz yetki alanlarında taşıma ve liman hizmetlerinin yalnızca Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasını esas alarak, ülke denizlerindeki ekonomik egemenliğini ve milli çıkarlarını korumayı amaçladığını söyledi.

        Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denizlerdeki egemenliğinin tam olarak tesis edildiğini belirten Alpay, "Deniz Ticaret filomuzun toplam tonajı her geçen yıl artmakta ve filomuzda yer alan gemiler yenilenmektedir. Uluslararası standartlara ve kurallara uygunluğu sağlanan gemilerimiz, beyaz listede ve düşük risk grubu içinde yer almaktadır. Gemi inşa sanayinde son yıllarda büyük gelişme sağlanmış tersanelerimizde askeri gemiler dahil olmak üzere her cins ve büyüklükte gemi inşa edilmektedir. Dış ticaret hacmindeki gelişmeye bağlı olarak limanlarımızda elleçlenen yük miktarı artmış, bu durum liman tesislerimizin kapasitesi ve sayısının artışına yol açmıştır." dedi.

        İnebolu Limanı'nın Kurtuluş Savaşı'nda personel ve ihtiyaç duyulan silahların naklinde lojistik olarak önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Alpay, şöyle devam etti:

        "İnebolu Limanı, Kurtuluş Savaşı'nda personel ve ihtiyaç duyulan silahların naklinde lojistik olarak önemli bir rol yüklenmiştir. Öyle ki, Mustafa Kemal Paşa 'Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' diyerek İnebolu'nun Kurtuluş Mücadelesi'ndeki önemini bu veciz sözüyle ifade etmiş, sonrasında ise 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçılar gayretleri ve başarıları nedeniyle İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı rolün bilincini ve gururunu taşıyan İnebolu'da, günümüzde herkesin deniz sevgisini ve ilgisini artırmak, deniz araçları ile yapılan her türlü faaliyetlerin deniz mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamak, Başkanlığımızdan hizmet alanların memnuniyeti üst amacımızdır."

        Katılımcılar, törenin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

        Yapılan dua ile program sona erdi.

        Törene, Doğanyurt Kaymakamı ve İnebolu Kaymakam Vekili Halil Affan Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Recep Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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