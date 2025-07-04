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        ⁠Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'daminibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:30
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        ⁠Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'daminibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Serdal S'nin (31) kullandığı 57 EE 144 plakalı otomobil ile Burhan Ö. (44) idaresindeki 37 S 0098 plakalı okul servisi olarak kullanılan minibüs, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Özlem S. (29) ve Eslem S. (3) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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