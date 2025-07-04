⁠Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Özlem S. (29) ve Eslem S. (3) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdal S'nin (31) kullandığı 57 EE 144 plakalı otomobil ile Burhan Ö. (44) idaresindeki 37 S 0098 plakalı okul servisi olarak kullanılan minibüs, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde çarpıştı.

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