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        Kastamonu Valisi Dallı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:38
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        Kastamonu Valisi Dallı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dallı, mesajında, milletin iradesine zincir vurmak isteyen hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin canı pahasına gösterdiği destansı direnişle bertaraf edildiğini vurguladı.

        "O gece, kadın erkek, genç yaşlı demeden milyonlar, kükremiş sel gibi sokaklara dökülmüş, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize her şart altında sahip çıkacağını tüm dünyaya haykırmıştır." ifadesini kullanan Dallı, şunları kaydetti:

        "Bugün aynı ruhla, milletçe daha güçlü bağlarla ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için büyük ve sağlam adımları kararlılıkla atıyoruz. Hiçbir karanlık odak, hiçbir fitne yapısı birliğimizi bozamayacak, hiçbir ihanet, aziz milletimizin istikbal yürüyüşünü durduramayacaktır. 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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