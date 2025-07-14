Kastamonu Valisi Dallı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dallı, mesajında, milletin iradesine zincir vurmak isteyen hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin canı pahasına gösterdiği destansı direnişle bertaraf edildiğini vurguladı.

"O gece, kadın erkek, genç yaşlı demeden milyonlar, kükremiş sel gibi sokaklara dökülmüş, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize her şart altında sahip çıkacağını tüm dünyaya haykırmıştır." ifadesini kullanan Dallı, şunları kaydetti:

"Bugün aynı ruhla, milletçe daha güçlü bağlarla ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için büyük ve sağlam adımları kararlılıkla atıyoruz. Hiçbir karanlık odak, hiçbir fitne yapısı birliğimizi bozamayacak, hiçbir ihanet, aziz milletimizin istikbal yürüyüşünü durduramayacaktır. 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."