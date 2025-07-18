GÜNCELLEME - Abana sahilinde iş makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan kadının Nergiz Acar (60) olduğu belirlendi.

Kadının makinenin altında kaldığını fark eden operatör, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, deniz kenarında oturan bir kadına, sahilde temizlik yapan Devlet Su İşlerine ait iş makinesi çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.