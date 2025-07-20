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        Kastamonu'da açık havada sinema keyfi

        Kastamonu'da bir işletme tarafından düzenlenen açık hava sineması, insanlara nostalji yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:12
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        Kastamonu'da açık havada sinema keyfi
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        Kastamonu'da bir işletme tarafından düzenlenen açık hava sineması, insanlara nostalji yaşattı.

        Kastamonu-Taşköprü yolunda bulunan bir restoran çay bahçesi yaz aylarında açık hava sineması gösterimleri yapmaya başladı. Her hafta farklı bir filmle müşterilerine hizmet veren, işletme, gelen konuklarına nostalji yaşatıyor.

        İşletme sahibi Necati Yılmaz, AA muhabirine, iş yerini geçen yıl açtıklarını söyledi.

        Sadece yazlık olarak çalışan bir yer olduklarını dile getiren Yılmaz, "Açık havada hizmet verdiğimiz için kışları kapatıyoruz. Kastamonu'muza turizm açısından katkımız olsun istedik. Kastamonulular da geliyor, farklı ülkelerden bölgemizi gezmeye gelen turistler de." dedi.

        Çocuğundan yaşlısına her yaştaki insana hitap eden bir yer olduklarını anlatan Yılmaz, "Bu sefer bir sinema yapalım dedik. Açık hava sineması olsun istedik. Bir nostalji yaşatmak istedik. Gördüğümüz kadarıyla açık hava sinemasına insanlarımızın susadığını gördük. Herkes çok beğendi, hafta sonları yapmaya çalışacağız. Ben de açık hava sinemasına gitmeyeli çok uzun yıllar oldu. Çok keyifli. İnşallah biz de arkadaşlarımla beraber keyif almayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Doğayla iç içe bir mekan olduklarını belirten Yılmaz, "Apartmanlardan, betondan uzak bir yerdeyiz. Burası hem çocuklar hem aileler için terapi gibi oluyor." ifadesini kullandı.

        Filmi izlemeye gelen Ömür Onur ise çok beğendiğini dile getirerek, "Çok uzun yıllar oldu açık hava sinemasına gitmeyeli, çok keyifli. Bu akşam yayınlayacakları film de en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Keyif alarak izleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir ortam olmuş." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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