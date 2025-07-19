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        Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 5 yaralı (2)

        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUKastamonu'nun Tosya ilçesinde altgeçitte karşı yöne geçen otomobilin TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:00
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        Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 5 yaralı (2)
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        KAZADAÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde altgeçitte karşı yöne geçen otomobilin TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin 34 BA 5323 plakalı otomobil sürücüsü Yavuz Selim Kakışım ve aynı otomobilde bulunan Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kakışım olduğu belirlendi. Kazada ağır yaralanan V.I., Ç.K., O.Y.K. ve U.A.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan TIR şoförü İslam Uzun’nun ise çarpışmadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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