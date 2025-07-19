Kastamonu'da devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan Ahmet Eskin olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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