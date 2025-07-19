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        Kastamonu'da devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:46
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        Kastamonu'da devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ATV, Çakırlı köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada araçta bulunan Ahmet Eskin olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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