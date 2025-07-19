GÜNCELLEME - Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki V.I, Ç.K, O.Y.K. ve U.A.K. yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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