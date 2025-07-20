Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği kadınların hikayesini kısa film ve belgesellerle anlatıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da 2022 yılında kurulan Kurtuluş Savaşı kahramanı Halime Çavuş'un adını taşıyan kadın derneği tarafından bugüne kadar kadınların hikayelerini anlatan 5 kısa film ve belgesel çekildi.

Erkek kıyafetleri giyerek Kurtuluş Savaşı'na katılan Halime Çavuş'un adını yaşatmak amacıyla avukat, mühendis, esnaf, memur, ev hanımı gibi farklı mesleklerden kadınların bir araya gelerek 2022 yılında kurduğu Halime Çavuş Kadın Derneği, kadınlara destek olmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren dernek üyeleri, ayrıca "Kıyıdaki Kadınlar", "Helva", "Duygu", "Bozkurt Seli" ve "Annemin Eli" gibi kısa film ve belgeseller çekti.

Dernek başkanı avukat Şule Özbay, AA muhabirine, derneğin kadınlara yönelik farklı çalışmalara imza attığını söyledi.

Kendilerine azim, güç ve cesaret aşılayan Halime Çavuş'un ismini ve ruhunu yaşatmak adına kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özbay, "Zamanla bu alana daha fazla katkı sağlayabilmek adına farklı projelere yönelmeye karar verdik. Elbette onun cesareti bize büyük bir sorumluluk da yükledi. Bu süreçte yaptığımız tüm çalışmalarda Kastamonu kadınının, genel olarak Anadolu kadınının gücünü simgeleyecek gerçek oluşumlara yer vermeye özen gösterdik." diye konuştu.

- Kısa filmleri katıldıkları yarışmalarda derece de kazandı Kastamonu kadınının tarihten gelen cesaretini ve gücünü farklı platformlarda görünür kılmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Özbay, şöyle devam etti: "Kısa film yarışmalarını takip etmeye başladık. Özellikle sanatsal ve kültürel projelere yöneldik. Girişimci kadınlara verdiğimiz destek her zaman devam ediyor ancak görünürlük ve tanınırlık açısından kültürel faaliyetlerin daha fazla katkı sağlayacağı kanaatine vardık. Bu sebeple Kastamonu kadınının mücadelesini anlatan sanatsal çalışmalara yer verdik. Filmlerimiz, katıldığımız yarışmalarda derece yaptı." Özbay, "Helva" kısa filmiyle Darıca Film Festivali'nde 233 yarışmacı arasından beşinci olduklarına dikkati çekerek, "Elbette herkes çalışmalarının dereceye girmesini ister ama asıl amacımız Kastamonu kadınının, kültürünün ve toprağının daha çok tanıtılmasıydı. Diğer yandan, Bozkurt sel felaketinin izleri hala Kastamonu'da hissedilmekte. Bu konuda da Sabancı Vakfının düzenlediği film yarışmasına katıldık. Şu anda yine bir kısa film çekiyoruz. Yine kadın girişimcilerin konu edildiği kısa film yarışmasına başvuruyoruz ve bu kez derece almayı umuyoruz." diye konuştu.