Kastamonu'da çarptığı kadının ölümüne neden olan iş makinesi operatörü tutuklandı

Deniz kenarında oturan Nergiz Acar’a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü T.Ş.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çarptığı kadının ölümüne neden olan iş makinesi operatörü tutuklandı.

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