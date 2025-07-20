Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 91 kişi hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 91 kişi hastaneye başvurdu.
Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 91 kişi hastaneye başvurdu.
Kent merkezindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye götürülen 91 kişi tedavi altına alındı.
Vatandaşlardan Ufuk Türkmen, gazetecilere, Devrekani ilçesinde ikamet ettiğini, düğüne katılmak için kent merkezine geldiğini söyledi.
Eşinin rahatsızlandığını belirten Türkmen, "Düğünde yemek ikram ettiler. Sonradan herkeste mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri oldu. Ben aynı zamanda şikayetçi de oldum." dedi.
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