Kastamonu'da düğün yemeğinden zehirlenen 91 kişi hastaneye kaldırıldı

Eşinin rahatsızlandığını belirten Türkmen, "Düğünde yemek ikram ettiler. Sonradan herkeste mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri oldu. Ben aynı zamanda şikayetçi de oldum." dedi.

Vatandaşlardan Ufuk Türkmen, gazetecilere, Devrekani ilçesinde ikamet ettiğini, düğüne katılmak için kent merkezine geldiğini söyledi.

Kent merkezindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

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