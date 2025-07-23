Kastamonu'da FETÖ/PDY hükümlüsü eski hakim yakalandı

Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilen hakim Y.T. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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