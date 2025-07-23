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        Kastamonu'da FETÖ/PDY hükümlüsü eski hakim yakalandı

        Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü eski hakim yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:49
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        Kastamonu'da FETÖ/PDY hükümlüsü eski hakim yakalandı
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        Kastamonu'da FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü eski hakim yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilen hakim Y.T. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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