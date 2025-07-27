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        Kastamonu'da kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:26
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        Kastamonu'da kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü
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        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü.

        Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, ayı ve 3 yavrusuna çarptı.

        Kazanın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

        Ayı ve yavrularının öldüğü kazada ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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