Kastamonu'da kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü

Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, ayı ve 3 yavrusuna çarptı.

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