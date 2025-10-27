Kastamonu'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil ile Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil dün, Mopak mevkisinde çarpışmış, kazada Yeter Ş. olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler Ömer A. ve Enes Ş. ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Ş. ve Rüzgar Efe Ş. yaralanmıştı.

