Kastamonu'nun turizmine ivme kazandıracak 3 projenin imzaları atıldı

Kastamonu'da turistik destinasyonların tanıtılması amacıyla hazırlanan 3 projenin imzaları atıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımlarıyla 2025 yılı Temmuz ayında lansmanı yapılan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı doğrultusunda projelerin uygulama sürecine geçildi.

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında 3. ve 4. dönemde başarılı bulunan "Pompeiopolis Antik Kenti, Mevcut Tanıtım Merkezinin Modern Tanıtım Merkezine Dönüştürülmesi", "Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı" ile "Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı" projelerinin imzaları atıldı.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılacak proje ile antik kent sınırları içinde yer alan ve halihazırda sergileme alanı olarak kullanılan eski pancar deposunun modern bir ziyaretçi ve tanıtım merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı projesi ile de Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi içerisinde birliğe tahsis edilen alanın, jeoparkın tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini bir arada sunacak modern bir ziyaretçi merkezi ve müze olarak dönüştürülmesi planlanıyor. Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı projesi kapsamında ise cami çevresinde geçmişte bir külliyenin parçası olabilecek yeni yapı kalıntıları ve türbeler ortaya çıkarılacak. İmza töreninde konuşan Vali Meftun Dallı, Kastamonu'nun çok önemli turistik destinasyonlarının olduğunu söyledi. Bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Dallı, "Bunların tanıtımı noktasında kurumlarımızla birlikte hep beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun için 3 projemiz destek aldı. Tanıtım çabalarımıza çok ciddi bir katkı sağlayacağımızı umuyoruz. Kastamonu'muza ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Vali Dallı, şöyle devam etti: "Kendilerine bu konuyu arz ettiğimizde konunun farkında olduğunu ve yakinen takip ettiğini, özellikle kazı süresinin az olduğunu ve ek kaynak ihtiyacından bahsettiğimizde 'tamam' diyerek gereken ne ise yapacağını söyledi ve gerçekten de sağ olsun yaptı. Daha önce 2-3 ay gibi sürelerde yapılan kazı çalışmaları şu anda yılın büyük bir bölümünde devam ediyor. Kendileri buruda bir ifade kullanmıştı bu kazı tamamlandığında 'Türkiye'nin ikinci Efes'i olacak' demişti. Kendilerine bu vesile ile tekrar teşekkür ediyoruz." Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Pompeiopolis Antik Kenti’nde gelişmiş ve doğru yönlendirilmiş bir planlama ile teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Katkısının ne olacağı noktasında çok beklentimiz yüksek. Sadece Taşköprü ilçesi için değil, Kastamonu'nun turizmine çok büyük değer katacak. Şimdi farklı farklı başka projeler de düşünüyoruz. O kazı devam ederken animasyonlar, canlandırmalar hatta filmini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili değişik çalışmalar içerisindeyiz. İnşallah bunların karşılığını da vatandaşlarımız, ülkemiz alacak." diye konuştu.